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Şarkıcı tanınmaz halde

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 15:09 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 15:11
Şarkıcı İzel tanınmaz halde
Şarkıcı İzel tanınmaz halde

90'lı yılların unutulmaz isimleri arasında yer alan 'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Aldığı kilolarla bambaşka birine dönüşen sevilen şarkıcı yeni haliyle şaşkına çevirdi.

Pop müziğe damgasını vuran - Çelik - Ercan üçlüsünden , uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde yeni bir albümle bozacağını açıklamıştı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Hayranlarıyla paylaştığı notta yepyeni şarkılar hazırlığında olduğunun müjdesini veren sevilen , hayranlarına büyük bir şok yaşattı.




Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren İzel Çeliköz'ün son halini gören hayranları tanımakta zorlandı. Bir araba yolculuğu sırasında çekilen videoda, ünlü sanatçı ünlü rapçi Eminem'in şakısına eşlik etti. Ünlü şarkıcının oldukça kilo aldığı da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte İzel'in o paylaşımı: İZEL'İN SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

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