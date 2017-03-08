X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sinan Akçıl'dan şaşırtan aşk açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan şaşırtan aşk açıklaması

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 14:15
Sinan Akçıl'dan şaşırtan aşk açıklaması
Sinan Akçıl'dan şaşırtan aşk açıklaması

Bir dönem Ebru Şallı'yla yaşadığı olaylı aşkla manşetlerden düşmeyen 'dan aşk hayatına dair şok açıklama! 'Gece Kuşu' adlı programa katılan Akçıl, sevgilileriyle sözleşme imzaladığını söyledi.

Video oyunu tutkunu yakışıklı popçu, sevgilisinin buna karışmaması için ilişki öncesinde şu maddeleri şart koşuyor:

"OYUN OYNARKEN TELEFONUMU AÇMAM"

"Maddi ve manevi olarak yanında olurum. Ruhunu müzikle, şarkılarla beslerim. Video oyunu oynarken telefonu açmam ve oyun saatlerime karıştırtmam. Uyumadan önce beynimi boşaltmak için tartışma programı dinlerim. Televizyon sabaha kadar açık kalır."



Takvim'de yer alan habere göre; Video oyunu oynarken eski aşkının 42 kere aramasına rağmen cevap vermediğini de söyleyen Akçıl, 3 aydır Rumen şarkıcı ile birlikte.