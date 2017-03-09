Emre Saltık kalp krizi geçirdi

Halk müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki Saltık'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

'Selam Sana Filistin' adlı ilk albümünü 1987 yılında çıkaran Emre Saltık, evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansın gelmesiyle kısa sürede Büyükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırılan Saltık, daha sonra aynı hastanenin Beylikdüzü şubesine nakledildi. Durumu kritik olan 57 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

'Arif Sağ Müzik Okulu' bünyesinde halen eğitmen ve yönetici olarak görev alan Emre Saltık'ın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babamız şu anda yoğun bakımda. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Dualarınzla ve iyi dileklerizle sağlığının daha iyiye doğru gideceğinne inancımız tam. Dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen tüm canlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.



EMRE SALTIK KİMDİR?

Emre Saltık, 1960 yılında Tunceli Ovacık'ta doğdu. 1980 yılında İstanbul'a yerleşen Türk müziği sanatçısı, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu. Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.Uzun yıllardır halk müziğine yaptığı çalışmalarda prodüksiyon yönetmenliği, icracı ve eğitmen olarak önemli katkılarda bulundu. İlk albümü Selam Sana Filistin'i 1987 yılında çıkara Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan "Arif Sağ Müzik Okulu" bünyesinde halen eğitmen ve yönetici olarak görev almaktadır.