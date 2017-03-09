‘Sosyal medya şizofrenleri’

Hande Yener, sosyal medyada takipçi ve tıklanma satın alanları eleştirdi: Bazıları şizofren olmuş. Hatta para için reklam yapıp insanları zehirleyenler bile var

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hande Yener, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde sahte tıklama satın alan meslektaşlarına ateş püskürdü. "Bazıları şizofren olmuş" diyen Yener, şöyle konuştu: "Bazı arkadaşlar takipçi satın alıyor. Buna göre Cem Yılmaz ve Tarkan'ın 10 milyon takipçisi olmalı."



'İNSANLAR ÖLEBİLİR'

Yener, sözlerine şöyle devam etti: "Reklam yapmak için takipçi satın alanlar gibi para karşılığında reklam yapanlar da var. Bu reklamlar yüzünden insanlar zehirleniyor. Hatta bu insanlar ölebilirler ve reklam yapan bu isimler, bunun günahı altında kalabilirler."



Törende Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ve Yılın En İyi Şarkısı ödüllerini alan Hande Yener,"Sizi ödüllerimle döverim. Artık evde ödüllerimi koyacak yer kalmadı, yeni ev alacağım" dedi.