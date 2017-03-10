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‘Hakan da ben de ayrılığı atlattık’

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017
‘Hakan da ben de ayrılığı atlattık’
‘Hakan da ben de ayrılığı atlattık’

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in küçük torunu , önceki gün Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşen The Palm Event'e katıldı. Davetin konukları arasında; Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da vardı. Aynı ayakkabıları giyip pişti olan Alkoçlar ile Sabancı, davet boyunca göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Paris'te yüksek lisans yapmayı planladığını ve birkaç yıl orada yaşamak istediğini de belirtti. Öte yandan MAG dergisine konuşan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı: "Şu an kimseye aşık değilim. Hakan ile ayrılığımızın elle tutulur bir sebebi yok. İkimiz de her genç gibi bu süreci atlattık. Birlikte olduğum kişinin sırdaşı oluyorum. Bana yalan söylenmesinden hiç hoşlanmam."

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