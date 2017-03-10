Mustafa Ceceli referandum kararını açıkladı

Referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıklayan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, "18 maddeyi inceledim. Gönül rahatlığıyla oyumu kullanacağım..." açıklamasında bulundu.

Akşam Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'a konuşan sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli referandum kararını açıklayarak"Referandumda önerilen maddelerle de bence Türkiye çok daha güçlü ve iyi bir noktaya gidecek. Ülkemiz ne zaman güçlendiyse tepemize balyoz indirmeye çalışıldı. Hem ülkemin hem de çocuklarımın geleceği için referandumda 'Evet' diyeceğim." şeklinde konuştu.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve saygınızı her platformda dile getiren birisiniz. Ne zaman tanıştınız kendisiyle?

Başbakanlığı döneminde verdiği iftar yemeğinde tanışmıştık. Zaten takip ettiğim bir liderdi. Daha sonra da dönem dönem telefonlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın millilik kavramına sahip çıkması, ülkenin değerlerini koruması benim için çok kıymetli. Örneğin, benim de orada olduğum Küçükçekmecede'ki Kültür Merkezi açılışında, merkezin adı Arena Mega'ydı ama Cumhurbaşkanımız burayı bir Türk büyüğümüzün adını verdi. Yahya Kemal Beyatlı olarak değiştirdi. Bu bile ne kadar milli bir lider olduğunu gösteriyor.







"ÜLKEMİN VE ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN 'EVET' DİYECEĞİM"

Referandumda 'Evet' oyu vereceğinizi açıkladınız. Bunun nedenlerini bizimle paylaşır mısınız?

Referandum sadece bizi değil, geleceğimiz olan çocuklarımızı da ilgilendiriyor. Darbeyle getirilmiş bir anayasayla yönetilmek istemiyorum. Türkiye'de geçmişte bir çok anti-demokratik uygulama yapıldı. Mevcut sistemde partiler kapatıldı, tanklar yürütüldü sokaklarda, sesi çıkaranların sesi kısıldı. Referandumda önerilen maddelerle de bence Türkiye çok daha güçlü ve iyi bir noktaya gidecek. Ülkemiz ne zaman güçlendiyse tepemize balyoz indirmeye çalışıldı. Hem ülkemin hem de çocuklarımın geleceği için referandumda 'Evet' diyeceğim. Ülkemizin önünü açacak 18 maddeyi inceledim ve gönül rahatlığıyla neye 'Evet' diyeceğimi biliyorum.

"KABE BENİM İÇİN 'DÜNYANIN MERKEZİ"

Sokaklarda tanklar yürütüldü demişken, 28 Şubat sizde nasıl bir iz bıraktı?

Bir sürü yazar, başörütülü kızımız ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı. Toplumun bir kesimi adeta ülkeden tasviye edildi. Bunlar çok şükür ki bugün telafi edildi ama o dönemde bir çok insanın onuru ve gururu incindi. Şimdi ise özgürlükler konusunda çok daha iyi noktadayız. Umarımbir daha böyle bir şey yaşamayız.

Manevi yönü çok güçlü bir sanatçısınız. 22 yaşında hacı oldunuz. Hacca gitmeye nasıl karar verdiniz?

Efendimizin hadisi var, 'Hacca gitmekte acele ediniz'. Önüme çıkan fırsatta annemle gittim. Ölümden sonrasına ne kadar hazırlıksız olduğumu düşündüm. Kâbe'yi gördüğümde ise her namazda döndüğüm yer, dünyanın merkezi

burası dedim.





"EZAN OKUDUĞUMDA AYAKLARIMIN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın sanatçılara verdiği iftarda katılımcılar oruçlarını sizin okuduğunuz ezanla açmıştı. Gerçekten çok güzel okudunuz. Peki siz, ezan okurken neler hissetiniz?

İlk okuduğumda ayaklarımın bağı çözülmüştü. Ezan, Müslümanlara davettir. Bu daveti de en güzel biçimde okumak benim için çok önemli. Her okuduğumda aynı heyecanı ve coşkuyu hissediyorum. İki defa da Sayın Cumhurbaşkanımız'ın davetinde okudum. İkisinde de okumayı ben talep ettim. Az-Zahrani'nin okuduğu makamda okudum. Ezanı Az-Zahrani'den ilk dinlediğimde darmadağın olmuştum, çok etkilenmiştim. Bu yüzden de iftarda da bu makamda okudum ve çok beğenildi.



