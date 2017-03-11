Bilmeniz gereken 14 moda terimi

Alışveriş yaparken, arkadaşlarınızla sohbette veya önemli bir davette modaya dair konu açılınca kelimeler kulağınıza oldukça aşina gelirken, bir o kadar da yabancı kalabilir. Cosmopolitan dergisi, moda konusunda sizi bir adım öne taşıyacak bazı terimleri derledi

1. AJUR

Delikli örgü veya motif içindeki boşlukların kafes örgü ile doldurulduğu dikiş tekniğidir. Genellikle delikli kumaş tekniği romantik tasarımlarda, delikli örgü ise kazaklarda kullanılır.



2. APOLET

Tasarımların omuzlarına dikilen boncuk, zincir gibi çeşitli süslerden oluşan parçaya denir. Bazen işleme şeklinde de kumaşa direkt olarak dikilir.



3. APLİKE

Herhangi bir tekstil kumaşından figür kesilerek, başka bir kumaşa tutturulması tekniğine denir. Bu birleşim sonucu ortaya çıkan tasarım, aplikeli tişört veya aplikeli etek olarak nitelendirilir.



4. ANVELOP

Etek, elbise veya bluz gibi parçalarda iki parçanın üst üste gelerek kapatılmasına denir. Kruvazeden farkı; düğme ile iliklenmemesidir, parçalar dökümlü bir şekilde birbirini kapatır. Elbiselerde bu model çoğu zaman kuşak yardımı ile bağlanır.



5. BROKAR

Sırma ve gümüş işlemeli, ipekli veya kadife kumaşa denir. Genellikle metal telli olan işlemeler, mekik dokuma sistemi ile yapılır. Ağır işçilik gerektiren bu parçalar jakar ile benzerlik gösterir. Ayırt edebileceğiniz nokta ise brokarın kabartmalı işlemeye sahip olmasıdır.



6. DRAPE

Kumaşın tasarımsal olarak katlanarak dikilmesidir. Kökenleri Helenistik Yunan dönemine kadar dayanır. Drape, genellikle düz renkteki abiye elbiselerde kullanılır.



7. GÜPÜR

Kökeni Fransızcaya dayanan kelime, halk arasında Fransız danteli olarak da geçer. İplikten veya ipekten olan, geniş ilmeklerden oluşan dekoratif bir dantel türüdür. Güpür, aynı zamanda danteldeki motifleri bağlamaya yardımcı olan şeritlerde de kullanılır.



8. KRUVAZE

Genellikle ceket veya yeleklerde ön parçaların birbiri üzerine kapanarak iliklendiği modeldir. Aynı zamanda elbise ve gömlek gibi parçalarda birbiri üstüne geçen modeller de bu şekilde adlandırılır.



9. KAPİTONE

İki kumaş arasına pamuk, elyaf ya da yün gibi yumuşak malzemelerin yerleştirilip dikilmesidir. Hemen hemen her kumaş türüyle yapılan bu model, genellikle baklava, üçgen ve kare şekillerde dikilir. Çanta ve çizme modellerinde de bu dikim tarzı oldukça fazla kullanılır



10. MANŞET

Bir gömleğin kollarının ağızlarına geçirilen, genellikle çift katlı kumaş ya da dantel bölümdür. Çoğu modelde düğmeyle, kol düğmesiyle ya da çıtçıt ile iliklenir.



11. PLİSE

Kumaşları yüksek ısıdaki silindirler veya kapılar arasından geçirerek belli bir desen ve şekil verme, kırma ve katlama işlemidir. Kelimenin kökeni Fransızca'dan gelir, dilimizde katlı anlamında kullanılır. Son dönemlerde etek ve elbiselerde sıkça kullanılır.



12. KLOŞ

Uçlarına doğru çan şeklinde açılan etek modelidir. Bele oturan ve büzgülerle bollaşan kloş etekler 60'lı yıllarda da oldukça popülerdi. Bu model, eteklerin yanı sıra elbiselerde de kullanılır.



13. JAKAR

Dokuma sırasında bezin içine büyük desenlerin işlendiği kumaştır. Brokardan farkı bu noktadadır, kendinden desenli görünümü vardır. Genellikle perde ve döşeme için kullanılan kumaş, moda tasarımcılarının podyumlara taşıdığı kumaş türüdür.



14. PENS

Bir tasarımı bedene oturtmak için kumaşı içe doğru kıvırarak atılan dikiştir. Genellikle gömleklerin bel kısmında ve pantolonların üst kısmında kullanılır. Bu küçük dikişler için pens atmak eylemi kullanılırken, bu parçalar pensli pantolon/gömlek olarak adlandırılır.