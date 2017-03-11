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Eskişehir'de bıçaklı ya uğradı

  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 09:00 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 09:02
Emrah Karaduman Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı
Emrah Karaduman Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı

Eskişehir'e bir gece kulübünde sahne almak için gelen , otel girişinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklandı. Karaduman'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay gecenin ilerleyen saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre konser öncesi otele giden (29), girişte tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Araya girmek isteyen Karaduman'ın şoförü Volkan K. (32) de bıçak darbelerinden nasibini alırken, 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Emrah Karaduman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, yanında bulunan şoförü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karnından ve sırtından bıçak darbeleri alan Türk besteci ve aranjörün yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Volkan K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kolunda ve elinde kesikler oluştu.

Öte yandan olayın şüphelisi olarak bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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