Paraya fazla önem vermek insanı çirkinleştiriyor

Kerem Bürsin'in başrolde olduğu, atv'de yayınlanan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' adlı dizide 'Belgin'i oynayan Seda Akman, GÜNAYDIN'a konuştu. Akman, dizideki rolünden şiddet gören kadınlarla ilgili düşüncelerine kadar samimi açıklamalar yaptı...



Dizide canlandırdığınız 'Belgin', eşi 'Tekin'in, kendi abisinin eşine aşık olduğunu bilmesine rağmen sessiz kalıyor. Siz 'Belgin'in yaşadıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

'Belgin' bu durumu kabullendiği zaman daha 18 yaşındaymış. 'Tekin'e olan aşkı da, yaşının genç olmasından dolayı her şeyin önüne geçmiş. 'Belgin' hayata sadece kendi yaşadığı dünyadan bakan bir kadın. Geçmişte yaşadıklarının ve yaptığı hataların üstünü örtmeyi başarmış. Ta ki kızı 'Derin' ve 'Ali'nin tanışma hikayesine kadar.

Sizi dominant ve hırslı rollerde görüyoruz. Gerçekte de öyle biri misiniz?

Herkesin kendine göre, kendi yaşamında koyduğu kurallar vardır. Çok hırslı değilim ama kendiyle yarışan ve kendini hep ileriye taşımaya çalışan biri olduğumu söyleyebilirim.



ANAÇ DUYGULARA SAHİP BİRİYİM

'Belgin' kızının zengin, rahat ve mutlu bir hayat sürmesini istiyor. Bunları sağlamak önemli mi?

Anne değilim ama anaç duygulara sahibim. Her anne evladının iyi, mutlu ve rahat yaşamasını ister ve bunu sağlamak için elinden geleni yapar.

Sizce para ne kadar önemli?

Para; yaşamak, hayatta kalabilmek ve zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için önemli. Daha büyük bir önem taşıdığı vakit insanı çirkinleştiriyor.

'Herkes dengini bulmalı' sözüne katılır mısınız?

Kesinlikle.

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Tanıdığım ve tanımadığım birçok kişinin diziyi izlediğinin farkındayım. Beğeni oranı yüksek ve bunu bilmek hoşuma gidiyor.

Dizinin aksiyon sahneleri çok dikkat çekiyor. Sizin de boksa ilginiz var mı?

Hayır, benim boksla bir ilgim yok.





Çok hırslı biri olmadığını söyleyen Seda Akman, "Kendiyle yarışan ve kendini hep ileriye taşımaya çalışan bir kadınım" dedi.



FOTOĞRAF SERGİSİ AÇMAK İSTERİM

Mesafeli bir duruşunuz var. Yeni tanıdığınız insanlara özel bir tutumunuz var mı?

Hayır, tam tersi, son derece samimi ve sıcak yaklaşırım insanlara.

Mantığınız ön planda mıdır?

Mantıklı olmam gereken bir durum varsa ona göre davranır ve karar veririm ama duygusal bir insan olduğum için duygularımla hareket ettiğim zamanlar da oluyor.

Bilmediğimiz bir hobiniz var mı?

Yemek yapmak, fotoğraf çekmek.

Bir fotoğraf sergisi açmak ister misiniz?

Evet, bunu çok istiyorum. Biraz daha zamanı var sadece.

Her gün gazetelerde şiddet gören kadınlarla ilgili haberler okuyoruz. Siz bu haberleri gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?

Şiddet kime uygulanırsa uygulansın kabul edilebilir bir şey değil. Şiddet içeren haberleri okumaktan bile utanç duyuyorum. Özellikle de fiziksel olarak daha güçlü olan erkeklerin kadınlara zarar vermek istemesini kabullenemiyorum. Bir erkek bir kadının canını bilerek, isteyerek nasıl acıtmak ister? Bu sorgulamanın içinden gerçekten çıkamıyorum.

Yıllardır çalışıp kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadın olarak hemcinslerinize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir kere işe, insan olduğumuzu unutmamakla başlanmalı. Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunun altı da çizilmeli. Kadında öyle bir güç, öyle bir yürek var ki; her erkeğin karşısında ezilmeden dimdik ayakta durabilir. O yüzden ruh sağlığımız her şeyden önce gelmeli. Her zaman kendimize güvenmeli. Bu dünyaya verebileceğimiz çok fazla özelliğimizin, yetilerimizin, duygularımızın olduğunun bilincinde olmamız lazım. Çünkü dünyanın ve yaşadığımız ülkenin güçlü kadınlara ihtiyacı var.





'Bu Şehir Arkandan Gelecek'



ŞİDDET ERKEĞİ GÜÇLÜ KILMAZ

Geçtiğimiz günlerde Kadınlar Günü'nü kutladık. Hemcinslerinize ne mesaj vermek istersiniz?

Mesajım, hemcinslerimden daha çok her tür şiddet uygulayan erkeklere. Bırakın artık güç gösterisinde bulunmayı, yaşadıklarınızın acısını kadınlardan çıkarmayı. Şiddetiniz sizi güçlü kılmaz, aksine güçsüzleştirir. Bir de sevmeyi deneyin, her şeye rağmen.



VİNTAGE TUTKUM VAR

Canlandırdığınız karakterler şık giyimleriyle dikkat çekiyor. Siz de hep şık görünmeye dikkat eder misiniz?

Genel olarak sade giyinmeyi tercih ediyorum. Yerine göre o sadelik, yine sade bir şıklığa dönüşebiliyor.

Marka tutkunuz var mı? Alışveriş yapmayı sever misiniz?

Marka değil ama vintage tutkum var ve evet, alışveriş yapmayı seviyorum.