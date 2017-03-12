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‘Yurdum sanatçısı o kadar tık alamaz’

  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 01:57 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 01:58
‘Yurdum sanatçısı o kadar tık alamaz’
‘Yurdum sanatçısı o kadar tık alamaz’

, önceki gün Conrad Otel’de Prof. Dr. Onur Erol ile güzellik, sağlık ve estetik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Televizyona ara verip kanalına odaklanan Deniz Akkaya, dünya seyahatine çıkacağını ve ilk olarak Hindistan ile Afrika’ya uçacağını söyledi.

Müzik dünyasında 'daki sahte tıklanma tartışmasına dahil olan Akkaya; " 50 milyon tıklanıyor, yurdumun sanatçısı 200 milyon tık alıyorsa bunda bir tuhaflık vardır tabii. Sahte tıklanmaların sonunun geleceğine inanıyorum" diye konuştu. Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle takipçileri tarafından şikayet edilen Akkaya, "Onlar (sahte) hesaplar. Onlar bir akım. Kıskandıkları için sayfayı sildirebilmek amacıyla, çok fazla sayıda kişiyi devreye sokup hesabı şikayet ettiriyorlar. Bunların hepsi sanal kavga" dedi.

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