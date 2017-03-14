Erkan Çelik, Seda Sayan'dan ümidini kesti

Geçtiğimiz günlerde altı yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'le ilişkisini noktaladığı yönündeki haberleri doğrulayan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ayrılığın ardından sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmıştı. Çelik ise Seda Sayan ile birlikte olan fotoğrafları ilişkilerini bitirmelerine rağmen silmemişti....

Seda Sayan'ın kendisine geri dönmesinden ümidini kesen Erkan Çelik, Seda Sayan ile ilgili tüm paylaşımlarını gözünü bile kırpmadan sildi.



SEDA SAYAN'I SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın ani bir kararla terk ettiği imam nikahlı eşi Erkan Çelik, ayrılık kararının ardından bir süre Instagram hesabından Seda Sayan'la olan paylaşımlarını kaldırmadı. Daha sonra ise, Çelik paylaşımları sildi.





ÇELİK ÜMİDİNİ KESTİ



Seda Sayan'ın Instagram hesabını kapatmasına karşın, Erkan Çelik'in kendi hesabından Seda Sayan'la ilgili paylaşımlarını kaldırmaması, Çelik'in Seda Sayan'dan ümit kesmemesi olarak yorumlanmıştı. Ancak Erkan Çelik daha fazla beklemeye tahammül edemedi ve Sayan'dan tamamen ümidini kesti. Instagram sayfasındaki Seda Sayan'la ilgili tüm paylaşımları gözünü bile kırpmadan silip attı.



