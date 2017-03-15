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bir kez daha nikah masasına oturdu!

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 11:24
Cem Özer bir kez daha nikah masasına oturdu!
Cem Özer bir kez daha nikah masasına oturdu!

Başarılı oyuncu ile 2004'te evlenip 6 yıl önce yollarını ayıran bir kez daha nikah masasına oturdu. Oyuncu Cem Özer, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu senarist Pınar Dura ile evlendi.

90'lı yıllara talk şov kimliğiyle damgasını vuran ünlü oyuncu , 5. kez nikah masasına oturdu. Özer, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu senarist Pınar Dura ile evlendi.



BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ

Cem Özer, ilk evliliğini 1984 yılında caz ustası Erol Pekcan'ın kızı Sebla Pekcan ile yaptı. Ünlü oyuncu 1989'da ikinci kez nikah masasına oturdu ve hayatını Selin Dilmen ile birleştirdi. Özer, 1994'te Esin Maraşlıoğlu ile üçüncü evliliği yaptı. Son evliliğini ise 2004'te ile yapmıştı.



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