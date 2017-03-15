Cem Yılmaz film derdinde Ebru Şallı şov!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi 'Arif V 216'nın afişini önceki gün instagram'da beğeniye sundu. Güzel sunucu Ebru Şallı, Cem Yılmaz filmin afişini paylaşır paylaşmaz fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Cem Yılmaz'ın Halı tüccarı Arif'le uzaylı robot 216'nın maceralarını anlatan filmin afişi, tam not aldı. Yılmaz'la 2016 yazında yaşadığı aşk sayesinde manşetlerden inmeyen Ebru Şallı, komedyenin bu paylaşımıyla yine sahneye çıktı.



"KOMEDİNİN KRALI"

Afişe 'uzaylı' ve 'alkış' simgesiyle yorum yapan Şallı, son olarak eklediği taçla Cem Yılmaz'ı da 'komedinin kralı' ilan etti. Güzel sunucu, bu sayede yine şovunu yaptı.





Yılmaz'la ilişkisi bilmece olan Şallı, gazetecilerle bu aşkla ilgili konuşmasa da Yılmaz'ın instagram'daki her paylaşımına yorum yaparak bu ilişkiyi (!) gündemde tutuyor!



Kaynak: Takvim



