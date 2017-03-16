Cem Özer bakkal yüzünden evlenmiş!

90'lı yıllara talk şov kimliğiyle damgasını vuran 57 yaşındaki ünlü oyuncu Cem Özer, 5. kez nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Cem Özer, önceki akşam 5. kez mutluluğa 'evet' dedi. 6 yıldır aşk yaşadığı 35 yaşındaki senarist sevgilisi Pınar Dura ile Ortaköy Feriye Palace'taki düğünle evlenen 57 yaşındaki oyuncuyu sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı.









Beyaz saçı ve sakalıyla dikkat çeken Özer, Şinasi Günaydın imzalı takım elbise giyerken Dura'nın gelinlik tercihi Fevziye Çamer oldu.







NİKAHTA SOĞUK ESPRİ



İkilinin nikahına Özer'in ilk evliliğinden olan kızı Cemre ile dördüncü evliliğini yaptığı Nurgül Yeşilçay'dan olan oğlu Nejat da katıldı. Özer, "Pınar'ı sürekli başka biri gibi yazıyorlardı. Bakkal bile sipariş verince Pınar'ı asistanım sanıyordu. O yüzden evlendik" dedi.







