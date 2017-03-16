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bakkal yüzünden evlenmiş!

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 11:04
Cem Özer bakkal yüzünden evlenmiş!
Cem Özer bakkal yüzünden evlenmiş!

90'lı yıllara talk şov kimliğiyle damgasını vuran 57 yaşındaki ünlü oyuncu , 5. kez nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu , önceki akşam 5. kez mutluluğa 'evet' dedi. 6 yıldır aşk yaşadığı 35 yaşındaki senarist sevgilisi ile Ortaköy Feriye Palace'taki düğünle evlenen 57 yaşındaki oyuncuyu sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı.




Beyaz saçı ve sakalıyla dikkat çeken Özer, Şinasi Günaydın imzalı takım elbise giyerken Dura'nın gelinlik tercihi Fevziye Çamer oldu.



NİKAHTA SOĞUK ESPRİ

İkilinin nikahına Özer'in ilk evliliğinden olan kızı Cemre ile dördüncü evliliğini yaptığı Nurgül Yeşilçay'dan olan oğlu Nejat da katıldı. Özer, "Pınar'ı sürekli başka biri gibi yazıyorlardı. Bakkal bile sipariş verince Pınar'ı asistanım sanıyordu. O yüzden evlendik" dedi.



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