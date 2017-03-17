Bu ne samimiyet

Eşinden yeni boşanan Gülben Ergen’in üç yıldır şoförlüğünü yapan Şahabettin Aydın ile samimi halleri kafalarda soru işareti bırakıyor

AİLENİN ÜYESİ GİBİ

Gülben Ergen, şoförü Şahabettin Aydın'ı yanından ayırmıyor. Sanatçı, yaklaşık üç yıldır çalışanı olan Aydın ile öyle samimi ki, ikili sürekli birlikte eğlenceli fotoğraflar çektiriyor. Aydın ise evde adeta ailenin bir üyesi gibi yaşıyor.





Şahabettin Aydın: 'Bence biz böyle de tatlıyız'



ŞARKILAR GÖNDERİYOR

Aydın, patronuyla çektirdiği fotoğrafları kendi Instagram adresinden paylaşıyor, altına da sevgi dolu sözcükler yazıyor. Gülben Ergen'e çiçekler eşliğinde Serkan Kaya'nın şarkısını şu sözlerle hediye ediyor: 'Mesele şu ki 'Bende Bitmedi Sevdan!'





Şahabettin Aydın: 'Mesele şu ki Bende Bitmedi Sevdan'





Şahabettin Aydın: 'Sevmek ve sevilmek güneşi iki taraftan hissetmeye benzer'