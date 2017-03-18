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ARKADAŞINA GÖNDER Shakira'dan Messi'nin düğününe veto!
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'dan 'nin üne !

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 19:50
Shakira'dan Messi'nin düğününe veto!
Shakira'dan Messi'nin düğününe veto!

Barcelona'nın süper starı Lionel 'nin 24 Haziran'da yapılacak üne takım arkadaşı Gerard Pique katılamayacak. Nedeni ise Pique'nin sevgilisi ünlü pop yıldızı ile Messi'nin eşi Antonella arasındaki esen soğuk rüzgarlar.

-Antonella çifti 24 Haziran'da Buenos Aires'e 300 kilometre mesafedeki Rosario'da kilise nikahı kıydıracaklar. Daha sonra da Arroyo Seco'da yapılacak. Düğüne bütün dünyadan 600'ün üzerinde davetli katılacak. Çift ayrıca Barcelona'da da dostlarına bir davet verecek.

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre bu şölenlere Messi'nin genç takımdan beri takım arkadaşı Pique, iki çocuğunun annesi istemediği için katılamayacak. Habere göre Pique'yi zor durumda bırakan bu kararın nedeni şöyle:

Pique, 2010 yılına kadar Antonella'nın en iyi arkadaşlarından biri olan Nuria ile birlikteydi. Pique bu birlikteliği Shakira uğruna bozdu. Bunun dışında Shakira diğer futbolcuların eşleri ve kız arkadaşlarına hep uzak durdu. Barcelona maçlarını bütün futbolcu eşleri birlikte izlerken Shakira ailesi ile birlikte tribünde ayrı bir yerde oturmayı tercih etti.

Messi ile Antonella 20 yıldır tanışıyor. 2008 yılından bu yana da birlikte yaşıyorlar. Çiftin Thiago ve Mateo adlı iki oğlu var.

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