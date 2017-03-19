X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Aslı Enver’den evlilik açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Aslı Enver’den evlilik açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 16:58
Aslı Enver’den evlilik açıklaması!
Aslı Enver’den evlilik açıklaması!

Ünlü çift Aslı Enver ile Murat Boz önceki akşam Kuruçeşme'de bir balıkçı çıkışı görüntülendi.