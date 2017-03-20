İşte Banu Alkan'ın üniversite öğrencisi sevgilisi

Türk sinemasının önemli isimlerinden 58 yaşındaki Banu Alkan, Los Angeles'ta üniversite okuyan genç bir sevgilisinin olduğunu açıkladı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Banu Alkan, genç sevgilisinin fotoğrafını ilk kez Renkli Sayfalar'da gösterdi. Program sunucularının ısrarı üzerine Los Angeles'ta üniversitede okuyan bir sevgilisi olduğunu söyleyen Alkan, sevgilisinin kendi telefonunda bulunan fotoğrafını da sunucuların ısrarları sonucu göstermek zorunda kaldı.







Kısa bir süre için fotoğrafı gösterip çeken Banu Alkan'ın aşk yaşadığı isim 31, Dubrovnik doğumlu Alkan ise 58 yaşında.