Dolunay Soysert'e araba çarptı

Ekranların başarılı oyuncularından Dolunay Soysert geçen hafta Ortaköy'de bir kaza geçirdi. Ezilmekten son adan kurtulan Dolunay Soysert'in sağlık duurumunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirlendi.

Sevilen oyuncu Dolunay Soysert geçen hafta Ortaköy'de karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Sürücünün ehliyetine el konulmuş bir vale olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, sürücüden şikayetçi oldu.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Gürcü Kızı Sokak'ta geçen hafta ezilmekten son anda kurtulan Soysert'e çarpan sürücünün ehliyetini polislere kaptıran ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir vale olduğu ortaya çıktı.



YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Dolunay Soysert İstanbul Emniyeti'nde valeden şikayetçi oldu. Sürücüye yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.