İngiliz şarkıcı Rita Ora, Londra'daki 1.3 milyon sterlin değerindeki evine panik odası yaptırdı. İki yıl önce yaşadığı hırsızlık olayının etkisini üzerinden atamayan 26 yaşındaki yıldız, panik odası için 20 bin sterlin harcadı.



HAREKETLİ ÇELİK DUVAR

Ora'nın yatak odasının dışına kurulan panik odasında; güvenlik kameraları, alarm sistemi, telefon hattı ve hareket sensörlü ışık sistemi bulunuyor. Güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekibin kurduğu panik odasında; bir tuşla tavandan aşağıya çelik bir duvar iniyor. Genç şarkıcı, 2015 yılında uyuduğu sırada evine hırsız girmesiyle büyük bir dehşet yaşamıştı. Hırsızı fark edince kendisini odasına kilitleyen Ora'nın, olay anında polis merkeziyle yaptığı korku dolu telefon konuşması da medyada yer almıştı. Ora'nın evine giren Charaf Elmoudden isimli hırsız, geçtiğimiz Haziran'da beş yıl hapse mahkum edilmişti.