X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ile boşanamadı

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 13:54
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

Eski milli basketbolcu ile eski manken Kutluay çiftinin boşanma davasında 3 tanık dinlendi.

KUTLUAY DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 14. Aile Mahkemesindeki ikinci duruşmaya davacı Kutluay katıldı. Duruşmaya gelmeyen davalı 'ı ise avukatı Erdal Kılbaşoğlu temsil etti.

TANIKLAR DİNLENİLDİ

Tarafların başvurusu üzerine verilen gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin alınmadığı duruşmada, daha önce verilen ara karar gereği Demet Şener Kutluay'ın 3 tanığının dinlenildiği öğrenildi.

Şener Kutluay'ın arkadaşları olan tanıkların anlatımlarının ardından mahkeme bir sonraki celse İbrahim Kutluay'ın tanık olarak gösterdiği 5 kişinin dinlenileceğini bildirdi.

DURUŞMA 15 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Demet Şener Kutluay duruşmanın ardından güvenlik görevlilerin eşliğinde adliyeden ayrıldı.

Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin 11 yıl önce gerçekleşen evliliklerinden iki çocukları oldu. Demet Şener Kutluay, geçen yıl ekim ayında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

DEMET ŞENER: İBRAHİM'İN KONUŞACAK KELİMESİ BİLE YOK!

BENZER HABERLER