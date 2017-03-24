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canlı yayında 'a hesap sordu

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 16:52
Devran Çağlar canlı yayında Onur Akay'a hesap sordu
Devran Çağlar canlı yayında Onur Akay'a hesap sordu

Ünlülerin kötü haberlerini vermekle tanınan 'ın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 'ın öldüğü duyurulmuştu. Daha sonra Akay'ın hesabının hacklendiği ve haberin yalan olduğu açıklandı. Devran Çağlar yaşanan tatsız olayın ardından Onur Akay'a canlı yayında hesap sordu.

'ın sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan 'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak bir süre sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

ÇAĞLAR, AKAY'I MAHKEMEYE VERECEK

Onur Akay, hesabının hacklendiğini söyledi. Devran Çağlar bu açıklamaya inanmadı ve Onur Akay'ı Reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini söyledi.

AKAY HESABININ HACKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Dün sosyal medyayı sallayan 'Devran Çağlar öldü' haberi doğru çıkmadı. Şimdiye kadar Twitter hesabından pek çok ünlünün ölüm haberlerini veren Onur Akay'ın hesabından atılan bu tweet için Akay, "Hesabım hacklendi" açıklamasını yaptı.

"AKAY REKLAM YAPIYOR"

Devran Çağlar ise konuyla ilgili 'Renkli Sayfalar' programında konuştu. Onur Akay ile yüzleşen Devran Çağlar, hesabının hacklendiğine inanmadığını söyledi. Onur Akay'a, 'Reklam yapıyorsun' dedi. Ayrıca Çağlar konuyla ilgili mahkemeye başvuracağını da açıkladı.

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