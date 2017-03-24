Devran Çağlar canlı yayında Onur Akay'a hesap sordu

Ünlülerin kötü haberlerini vermekle tanınan Onur Akay'ın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Devran Çağlar'ın öldüğü duyurulmuştu. Daha sonra Akay'ın hesabının hacklendiği ve haberin yalan olduğu açıklandı. Devran Çağlar yaşanan tatsız olayın ardından Onur Akay'a canlı yayında hesap sordu.

Onur Akay'ın sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak bir süre sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı.



ÇAĞLAR, AKAY'I MAHKEMEYE VERECEK

Onur Akay, hesabının hacklendiğini söyledi. Devran Çağlar bu açıklamaya inanmadı ve Onur Akay'ı Reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini söyledi.



AKAY HESABININ HACKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Dün sosyal medyayı sallayan 'Devran Çağlar öldü' haberi doğru çıkmadı. Şimdiye kadar Twitter hesabından pek çok ünlünün ölüm haberlerini veren Onur Akay'ın hesabından atılan bu tweet için Akay, "Hesabım hacklendi" açıklamasını yaptı.



"AKAY REKLAM YAPIYOR"



Devran Çağlar ise konuyla ilgili 'Renkli Sayfalar' programında konuştu. Onur Akay ile yüzleşen Devran Çağlar, hesabının hacklendiğine inanmadığını söyledi. Onur Akay'a, 'Reklam yapıyorsun' dedi. Ayrıca Çağlar konuyla ilgili mahkemeye başvuracağını da açıkladı.



