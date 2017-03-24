İşte Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' sonrası planı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Kuruçeşme Huqqa çıkışı görüntülendi. TRT 1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "Diriliş Ertuğrul" sonrası planını açıkladı.

Ünlü oyuncu engin altan Düzyatan, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Engin Altan Düzyatan, erken saatlerde geldiği mekanda yaklaşık 6 saat vakit geçirdi.

İKİNCİ KEZ BABA OLAN GÖKBAKAR'I TEBRİK ETTİ



Geçtiğimiz günlere ikinci çocuğunu kucağına alan Şahan Gökbakar'ı hastanede ziyaret eden Düzyatan, "Allah analı babalı büyütsün. Bir kız çocuğu sahibi daha oldu"diyerek ünlü oyuncuyu kutladı.





AİLESİYLE TATİLE ÇIKACAK



Düzyatan, son dönemde vizyona giren filmleri takip edemediğini belirtse de iyi filmler olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul'un ardından ailesiyle birlikte bir süre tatile çıkacağını ifade etti.



