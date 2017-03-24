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İşte 'ın '' sonrası planı

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 17:13
İşte Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' sonrası planı
İşte Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' sonrası planı

Oyuncu , önceki akşam Kuruçeşme Huqqa çıkışı görüntülendi. TRT 1'de yayınlanan "" dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "Diriliş Ertuğrul" sonrası planını açıkladı.

Ünlü oyuncu , önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Engin Altan Düzyatan, erken saatlerde geldiği mekanda yaklaşık 6 saat vakit geçirdi.

İKİNCİ KEZ BABA OLAN GÖKBAKAR'I TEBRİK ETTİ

Geçtiğimiz günlere ikinci çocuğunu kucağına alan Şahan Gökbakar'ı hastanede ziyaret eden Düzyatan, "Allah analı babalı büyütsün. Bir kız çocuğu sahibi daha oldu"diyerek ünlü oyuncuyu kutladı.

AİLESİYLE TATİLE ÇIKACAK

Düzyatan, son dönemde vizyona giren filmleri takip edemediğini belirtse de iyi filmler olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu rol aldığı ''un ardından ailesiyle birlikte bir süre tatile çıkacağını ifade etti.

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