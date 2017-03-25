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Ünlü popçudan sevgilisini utandıran yorumlar!

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 17:42
Ünlü popçudan sevgilisini utandıran yorumlar!
Ünlü popçudan sevgilisini utandıran yorumlar!

Murat Boz, Aslı Enver’in oyunculuğuna hayran kaldığını söyledi. Ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver Etiler’de bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Neşeleri yerinde gözüken çift mekan çıkışında gazetecilere röportaj verdi.

GURUR DUYUYORUM

Bir dizide başrol oynayan Aslı Enver, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Her hafta kaçırmadan ekranın başına geçtiğini söylenen Murat Boz ise "Aslı'yı izlerken hayran kalıyorum. Onunla Gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca Murat Boz, Aslı Enver setten çıkana kadar Etiler'de sevgilisini bekledi.