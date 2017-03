Kim Kardashian ölümü göze aldı

Reality Show yıldızı Kim Kardashian, üçüncü bebeğine hamile kalmak istediğini ancak bunun çok riskli ve ölümle sonuçlanabileceğini açıkladı.

İki çocuk annesi reality şov yıldızı Kim Kardashian, üçüncü bebeğine hamile kalmak istediğini açıkladı. Rap şarkıcısı Kanye West ile evli olan Kim Kardashian, üçüncü çocuğu da dünayay getirmek istiyor.

DOKTORLAR SAKINCALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Reality şov programı Keeping Up With The Kardashians'ta bir çocuk sahibi daha olmayı amaçladığını söyleyen 36 yaşındaki yıldız, doktorların kendisine yeni bir hamileliğin güvenli olmayacağını söylemesine rağmen hamile kalmayı deneyeceğini söyledi.

"Bir bebek sahibi olmayı daha deneyeceğim" diyen Kardashian, "Çocuklarımın bir kardeşleri daha olsun istiyorum ama doktorlar bunun benim için tehlikeli olacağını söylüyor" dedi.



ANNESİ KARDASHIAN'I UYARDI

Programda, annesi Kris Jenner'ın Kardashian'ı, "Kendini tehlikeye atacağın bir şey yapmanı istemiyorum" diyerek uyardığı da görüldü. Kardashian'ın üç yaşında North adlı bir kızı ve bir yaşında Saint adlı bir oğlu var.