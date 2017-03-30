Demet Akalın olay elbisesini yine giydi

Ünlü isimler dün 31'inci yaşını kutlayan oyuncu Şükran Ovalı ile 44'üncü yaşını kutlayan aranjör Ozan Çolakoğlu'nun doğum günü partisi için iki mekan arasında mekik dokudu.

Pop müziğinin Kraliçesi Demet Akalın dün hem 31'inci yaşını kutlayan yakın arkadaşı ve oyuncu Şükran Ovalı'nın hem de 44 yaşına basacak olan aranjör Ozan Çolakoğlu'nun doğum günü partisine katıldı. Akalın'ın partiye daha önce giydiği ve çok eleştirilen yeşil elbisesiyle katılması dikkat çekti.



ERKİN İLE OVALI'DAN SÜRPRİZ DÜET



Beşiktaş'ın başarılı sol beki milli futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı dün 31. yaşını yakın dostlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekanda kutladı. Geçtiğimiz Ocak ayının ilk günlerinde nikah masasına oturan Erkin çifti gece boyunca dostlarıyla birlikte eğlendi. Eşi için mekanı kapatan Erkin misafirlerine sürpriz yaparak bir ara sahneye çıkıp Ovalı ile düet yaptı.







Akalın,Şükran Ovalı'nın doğum günü partisinin ardından Ozan Çolakoğlu'nun partisine katıldı. Gülşen, iki gün sonra 44 yaşına girecek olan aranjör eşi Ozan Çolakoğlu için Arnavutköy'de bir mekanda erken doğum günü partisi düzenledi. Geceye Demet Akalın eşi Okan Kurt ile katılırken Çolakoğlu'nu yakın dostları Edis, Funda Arar, Ajda Pekkan, Cem Belevi ve Göksel'de yalnız bırakmadı.







AYNI ELBİSEYİ YENİDEN GİYDİ



Yakın arkadaşlarının düzenlediği partileri kaçırmamak için iki mekan arasında mekik dokuyan Demet Akalın'ın daha önce giydiği ve hafizalara kazınan elbisesini yeniden giymesi şaşkınlık yarattı. Akalın, dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın Gucci marka elbisesinin aynısını giyerek pişti olmuş ve gelen tepkiler karşısında "Kime yakıştığı ortada" yorumunda bulunmuştu. Akalın dün gece yine o olay elbiseyi giydi. Ünlü markaların kıyafetlerini giyen ve bunun için masraftan kaçınmayan şarkıcının yeniden aynı elbiseyi giymesi hayranları tarafından eleştirildi.







DAHA ÖNCE DE AYNI KIYAFETİ GİYEREK SAHNEYE ÇIKMIŞTI



Akalın daha önce Gülşen'in son 10 konserinde sürekli aynı kıyafetleri giydiğini belirterek "Kıyafetim Nur Yerlitaş'ın tasarımı. Ne yapayım baktım Gülşen 10 konserdir aynı kıyafeti giyiyor, ben de Gülşen'den daha zengin değilim bu kıyafetimi giydim bugün. Bu da iki ya da üçüncü giyişim." açıklamasında bulunmuştu.







Akalın, verdiği konser sırasında sahne elbisesini ise bir kadın hayranına doğum günü hediyesi olarak vermişti.



Merve BARUT / Sabah.com.tr