Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti kararını verdi

Uzun süredir devam eden birlikteliklerini iki hafta önce nişanla taçlandıran Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, balayı yerini netleştirdi

Yaklaşık 2 hafta önce nişanlanan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, haziran ayında evlenmeyi planlıyor. Ünlü çift, konsept bir düğün yapmak istiyor ancak konsept konusunda karar veremedikleri için nerede ve nasıl bir düğün yapacaklarını henüz seçmediler.



Düğün yeri belli olmasa da Özçivit ile Evcen'in balayı için Maldivler'e gideceği konuşuluyor. Ünlü çiftin Maldivler'i seçme sebesi ise Evcen'in uzun zamandır orada tatil yapmak istemesi.



Çalıkuşu dizisinde başlayan samimiyetleri aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, daha sonra 'Aşk Sana Benzer' filminde başrolü paylaşmıştı.