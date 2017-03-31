Erika Canella, Ronaldo ile konuşmalarını yayınladı

Brezilya'nın meşhur 'Miss Bumbum' yarışmasında birinci seçilen Erika Canella, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile mesajlaşmalarını ortaya çıkararak kendisini evine çağırdığını belirtti.

Brezilya'nın 'Miss Bumbum' yarışmasını kazanan 20 yaşındaki güzel Canella, Ronaldo ile arasında geçenleri anlattı. Bir dergiye konuşan genç model, Ronaldo'nun kendisine ulaşarak evine davet ettiğini ancak telefonuyla yaşadığı sorun nedeniyle buluşmanın gerçekleşmediğini söyledi.





EVİNE DAVET ETTİ

Dergi, Ronaldo'nun Canella'ya WhatsApp'dan gönderdiği mesajların ekran görüntüleri yayınlanırken, yıldız futbolcunun mesajlarda genç modele, "Evime gelmek ister misin? Seni görmek istiyorum ve sana yakında oturuyorum." dediği görüldü.





"BEN 15 DAKİKALIK YARIM SAATLİK BİR KADIN DEĞİLİM"

Canella yaşananlardan sonra "Bana beni görmek istediğini söyledi. Havalimanına gittim ve biletimi değiştirdim. Daha sonra tekrar konuştuk. Pazar günü akşam saat 8'de kaldığım otele beni alması için bir araba gönderdi. Ancak telefonumda bir sorun oldu ve biraz geç kaldım. Arabadayken onunla konuştum. Kızgın ve bana karşı kabaydı. Bana fazla vaktinin olmadığını, başka sorumluluklarının da olduğunu söyledi. Ben de ona 'Ben 15 dakikalık veya yarım saatlik bir kadın değilim' dedim ve otelime geri döndüm." açıklamasında bulundu.



