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, 'a kıyamamış

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 11:15
Aslıhan Doğan, Arda Turan'a kıyamamış
Aslıhan Doğan, Arda Turan'a kıyamamış

, ’ı ayrılık sürecinde de silemedi! Önceki gün bir davete katılan sosyetik güzelin kolunda yıldız futbolcunun doğum tarihinin yazılı olduğu dövme hala vardı.

Ailesinin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran , 'a aşkını da aynı şekilde göstererek doğum tarihini koluna yazdırmıştı.

AYRILIK SONRASI DÖVMEYİ SİLDİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Arda Turan'la 6 aylık bir ayrılığın ardından yeniden barışan Aslıhan Doğan, önceki gün Beymen'in Zorlu Center'da düzenlediği davette boy gösterdi. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamayan sosyetik güzel, kollarını açıkta bırakan bluzuyla da dedikodulara nokta koydu.



DÖVME HALA DURUYOR

Aslıhan Doğan'ın Barcelonalı yıldızdan ayrıldıktan sonra sağ koluna yaptırdığı ve Arda Turan'ın doğum tarihinin yazılı olduğu dövmeyi sildirdiği iddia edilmişti. Ancak sosyetik güzelin, Arda'ya kıyamadığı ve dövmenin halen durduğu gözden kaçmadı.

Kaynak: Takvim

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