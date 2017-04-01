Aslıhan Doğan, Arda Turan'a kıyamamış

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ı ayrılık sürecinde de silemedi! Önceki gün bir davete katılan sosyetik güzelin kolunda yıldız futbolcunun doğum tarihinin yazılı olduğu dövme hala vardı.
Ailesinin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran Aslıhan Doğan, Arda Turan'a aşkını da aynı şekilde göstererek doğum tarihini koluna yazdırmıştı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Arda Turan'la 6 aylık bir ayrılığın ardından yeniden barışan Aslıhan Doğan, önceki gün Beymen'in Zorlu Center'da düzenlediği davette boy gösterdi. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamayan sosyetik güzel, kollarını açıkta bırakan bluzuyla da dedikodulara nokta koydu.
DÖVME HALA DURUYOR
Aslıhan Doğan'ın Barcelonalı yıldızdan ayrıldıktan sonra sağ koluna yaptırdığı ve Arda Turan'ın doğum tarihinin yazılı olduğu dövmeyi sildirdiği iddia edilmişti. Ancak sosyetik güzelin, Arda'ya kıyamadığı ve dövmenin halen durduğu gözden kaçmadı.
Kaynak: Takvim