Halit Akçatepe yarın son yolculuğuna uğurlanacak

79 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın usta ismi Halit Akçetepe yarın Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk Sineması'nın usta ismi 79 yaşındaki Halit Akçatepe dün hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta ismi Akçatepe için yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da tören yapılacak.
DÜZENLENECEK TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Halit Akçatepe'nin cenazesi öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.