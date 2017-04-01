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yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 11:54
Halit Akçatepe yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Halit Akçatepe yarın son yolculuğuna uğurlanacak

79 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın usta ismi Halit Akçetepe yarın Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk Sineması'nın usta ismi 79 yaşındaki dün hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta ismi Akçatepe için yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da tören yapılacak.

DÜZENLENECEK TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Halit Akçatepe'nin cenazesi öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.



HALİT AKÇATEPE'NİN GÖRÜLMEMİŞ KARELERİ

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