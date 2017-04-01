Meryem Uzerli ile Alp Özcan barıştı

Meryem Uzerli, Ekim 2016’da ayrıldığı Alp Özcan’la barıştı. Ünlü çift, önceki akşam Baltalimanı’nda el ele görüntüler verip aşk ilanı yaptı.

Son dönemde kendisini işine adayan Meryem Uzerli'nin yüzü sonunda aşktan yana da güldü... 2016 yılının Şubat ayında aşk yaşamaya başladığı Alp Özcan'la evliliğe giden aşkını 2016 Ekim'inde noktalayan güzel oyuncu, ayrılığın ardından kalbini aşka kapatmıştı.







BİRBİRLERİNİ UNUTAMADILAR



Genç işadamı ise MeryemUzerli'ye ikizi kadar benzeyen bir güzele gönlünü kaptırmıştı. Ancak aradan geçen zamanda, Uzerli ve Özcan birbirlerini unutamadı!







"ÇOK UTANIYORUM"



Bir süredir mesajlaşan Meryem Uzerli ve Alp Özcan, geçtiğimiz hafta ise Bebeköy'deki 'Backyard' isimli mekanda buluştu. Ünlü çift, önceki akşam Baltalimanı'nda el ele poz vererek "Aşkımızda ikinci perde" ilanı yaptı. Son derece keyifli olan güzel oyuncu, barışmayla ilgili ise şöyle dedi: "Çok utanıyorum şu anda. Biz de bilmiyorduk barıştığımızı, geçen gün bir baktık barışmışız."



Kaynak: Takvim