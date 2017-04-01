Şükran Ovalı'nın paylaşımı Asena Atalay'ı çıldırtacak

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile geçtiğimiz Ocak ayında Roma'da düzenlenen sade törenle bir ömür mutluluğa 'evet' diyen güzel oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Yılın ilk günlerinde İtalya'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti mutlulukları ile herkesi imrendirmeye devam ediyor... Özel hayatına dair keyifli anları sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Ovalı, dün Erkin'in 6 yıllık eski eşi Asena Atalay'dan olan 6 yaşındaki oğlu Çınar'ın videosunu sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.







ESKİ EŞİNDEN OLAN OĞLUNUN VİDEOSUNU PAYLAŞTI



Güzel oyuncu eşinin Asena Atalay'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Çınar'la çok iyi anlaşıyor. Ovalı, önceki gün Çınar'ın oyun oynarken videosunu çekip, "Evde oyun havası" notuyla paylaştı. Ovalı'nın, Çınar'ın videosunu paylaşması "Caner'in eski eşine nispet mi yapıyor?" şeklinde yorumlandı.



GÖZLER ASENA ATALAY'A ÇEVRİLDİ



Ovalı'nın bu hareketinden sonra sık sık oğlu Çınar'ın velayetini alacağını dile getiren Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'a çevrildi... Atalay, Ovalı'nın bu paylaşıma bakalım nasıl tepki verecek...



İşte Ovalı'nın o paylaşımı...







Merve BARUT / Sabah.com.tr



