İşte Soner’in karakutusu!

Tanınmadığım zamanlarda bile yıldız gibi hissederdim

OĞUZHAN TORACI

Müzik dünyasına besteleriyle yön verdiği gibi şarkıcılığıyla da listeleri zorlayan Soner Sarıkabadayı: Çok şükür hiç kompleksim yok. (Bir dönem saçlarım hariç) Kendimi her zaman önemli bir yıldız gibi hissettim başkasının onayına ihtiyacım olmadı.

Son single'ı 'Tekamül'ü sevenleriyle buluşturan başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı ile Güneş Kazdal'ın fotoğraf stüdyosunda buluştuk. O meşhur kara kaplı beste defteri de yanındaydı. "Fotoğraf için iki ucundan şu defteri çekiştirelim" dedim, "İstersen o defter sende kalsın, ben her zaman daha iyilerini yazarım" diyerek beni tiye alsa da ortaya keyifli kareler çıktı...

Yeni şarkınız 'Tekamül'ün hazırlanmasında nasıl yollardan geçtiniz?

Geçmemiz gereken bütün yollardan geçmişizdir. İnsanın ne kadar iyi bildiği bir iş olursa olsun, yapmak istediği şey yine yeni oluyor. Şimdiden şarkıya karşı güzel bir sahiplenme var.