Mesut Özil'in eski aşkı Amine Gülşe'yi kızdırdı

Mesut Özil’in Amine Gülşe’yle evlilik hazırlığı yaptığını öğrenen eski aşkı Mandy Capristo, soluğu İngiltere’de aldı. Mesut’la görüşmek isteyen ünlü şarkıcı, yaptığı manidar paylaşımlarla Amine Gülşe’yi kızdırdı.
Güzel oyuncu Amine Gülşe'yle nikah masasına oturmayı planlayan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e eski aşkı Mandy Capristo'dan yakın markaj…
MANDY CAPRİSTO HAREKETE GEÇTİ
Alman şarkıcıyla uzun süre aşk yaşayan ünlü futbolcu, gönlünü 3 ay önce 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'ye kaptırdı. Eski aşkının güzel oyuncuyla evleneceği haberlerini duyan Capristo harekete geçti. Gülşe'nin yakında atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan yeni dizisi 'İkisini de Sevdim'in çekimleri için İstanbul'da olmasını fırsat bilen Mandy Capristo, soluğu önceki gün İngiltere'de aldı.
KALP SEMBOLLÜ PAYLAŞIM
Ünlü futbolcuyla önceden Londra'da gezdiği yerleri ziyaret edip bu anlarını da instagram'ın hikaye bölümünde paylaşan Alman şarkıcı, Portobello Caddesi'nden yaptığı paylaşıma "Bu şehri sevme nedenim" notu düşüp kalp ekledi.
ÖZİL'DEN İSTEDİĞİ TEPKİYİ ALAMADI
Bu hamlesiyle Amine Gülşe'yi kıskandırmaya çalışan Capristo, tüm çabalarına rağmen Mesut Özil'den istediği yanıtı alamadı. Özil'den yüz bulamayan ünlü şarkıcı, çaresiz Londra'yı terk etti. İkilinin mutluluğuna gölge düşürmeyi başaramayan Capristo, hayal kırıklığı içinde İtalya'ya gitti.
Mandy Capristo
Amine Gülşe
Kaynak: Takvim