Mesut Özil'in eski aşkı Amine Gülşe'yi kızdırdı

Mesut Özil’in Amine Gülşe’yle evlilik hazırlığı yaptığını öğrenen eski aşkı Mandy Capristo, soluğu İngiltere’de aldı. Mesut’la görüşmek isteyen ünlü şarkıcı, yaptığı manidar paylaşımlarla Amine Gülşe’yi kızdırdı.

Güzel oyuncu Amine Gülşe'yle nikah masasına oturmayı planlayan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e eski aşkı Mandy Capristo'dan yakın markaj…



MANDY CAPRİSTO HAREKETE GEÇTİ



Alman şarkıcıyla uzun süre aşk yaşayan ünlü futbolcu, gönlünü 3 ay önce 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'ye kaptırdı. Eski aşkının güzel oyuncuyla evleneceği haberlerini duyan Capristo harekete geçti. Gülşe'nin yakında atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan yeni dizisi 'İkisini de Sevdim'in çekimleri için İstanbul'da olmasını fırsat bilen Mandy Capristo, soluğu önceki gün İngiltere'de aldı.