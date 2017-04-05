Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu ' 'Esra Erol'da''nın dünkü bölümünde Caner ile Berke'nin düğün görüntüleri yayınlandı.



CANER DÜĞÜNÜ TERK ETMEK İSTEDİ

Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Caner Toygar ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi.



ŞAKA OLDUĞUNU ESRA EROL FARK ETTİ

Duruma el atan başarılı sunucu Esra Erol, olayın ''1 Nisan'' şakası olduğunu anlaması salondaki herkese rahat nefes aldırdı.

Türkiye'nin konuştuğu damat adayı Caner, gelini bırakıp kaçıyordu