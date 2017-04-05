Türkiye'nin konuştuğu , gelini bırakıp kaçıyordu

Giriş Tarihi: 5.4.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 15:43
Türkiye'nin konuştuğu damat adayı Caner, gelini bırakıp kaçıyordu

14 yıldır ekranlarda olan damat adayı sonunda aradığı aşkı 'da programında buldu ve geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Caner ile Berke'nin düğününde gergin anlar yaşandı. Olayın 1 Nisan şakası olduğunu anlayan Esra Erol, herkese rahat bir nefes aldırdı.

Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran 'un hazırlayıp sunduğu ' 'Esra Erol'da''nın dünkü bölümünde Caner ile Berke'nin düğün görüntüleri yayınlandı.

CANER DÜĞÜNÜ TERK ETMEK İSTEDİ

Muhteşem bir düğünle dünya evine giren ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi.

ŞAKA OLDUĞUNU ESRA EROL FARK ETTİ

Duruma el atan başarılı sunucu Esra Erol, olayın ''1 Nisan'' şakası olduğunu anlaması salondaki herkese rahat nefes aldırdı.

Türkiye'nin konuştuğu damat adayı Caner, gelini bırakıp kaçıyordu

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Türkiye'nin konuştuğu damat adayı Caner, gelini bırakıp kaçıyordu
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