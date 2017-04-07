İşte dedikodunun fotoğrafı

EVLİLİKTE BİR SÜREDİR SORUN VAR

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın büyük kızı Irmak Ünal, 2011 yılında büyük bir aşkla Emre Karabacak'la evlenmişti. Çiftin önce kızları Kayla, ardından da oğulları Vadi dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğinde bir süredir sorun var.

GÖZLERDEN UZAK BİR İLİŞKİ

İddialara göre çift bir süredir ayrı yaşıyor. Irmak Ünal, yaklaşık üç ay önce ise genç popçu Genco Ecer ile tanıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan iki sevgiliyi GÜNAYDIN takibe aldı. Çift, önceki gün Yeniköy Pero'da buluştu.



AYNI ARAÇLA MASLAK'TAKİ SİTEYE

İkili yaklaşık 2 saat oturdukları mekanda şarap içip sohbet etti, ardından Mercedes marka beyaz bir araçla Maslak'taki Mashattan adlı siteye geçti. Burada biraz zaman geçiren sevgililer ardından Ağaoğlu 1453 sitesine geçerek ev baktı.



YİNE KRİZ VAR

Irmak Ünal-Emre Karabacak ilişkisi büyük bir aşkla başladı ama zaman zaman sekteye uğradı. Çift, çeşitli kavgalarla ayrılıp barıştı ama finalde nikah masasına oturdu. Ancak son dönemde çiftin pek görüşmedikleri iddia ediliyor.