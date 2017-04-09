Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk

ATV'de beğeniyle takip edilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde sıradışı bir gelişme yaşandı.





Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada kadın sunucuya "Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.



MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI SÖYLEDİ



Murat Yıldırım, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz başladı" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.