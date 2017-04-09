'de bir ilk

Giriş Tarihi: 9.4.2017 13:41 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 13:49
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk

'de bir ilk yaşandı. 'nin sevilen Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu , yarışmacıya "Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

'de beğeniyle takip edilen ''in dün akşam ekrana gelen bölümünde sıradışı bir gelişme yaşandı.



'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada kadın sunucuya "Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI SÖYLEDİ

Murat Yıldırım, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz başladı" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk
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