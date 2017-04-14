15 dakikada 15 bin TL kaptırdım!

'10 SANDALYE PARASI İSTEDİLER, BEŞ TANE GÖNDERDİM'
Bülent Serttaş
ile, sözü-müziği Ayla Çelik'e ait olan 'Ablalar' adlı yeni şarkısını ve albümünü konuşmak için buluştuk. Yeni albümü için "Bugüne kadar hep yapım şirketleri için çalıştım. İlk defa istediğim parçaları söyledim" diyen Serttaş, Ayla Çelik'in 'Ablalar' şarkısını kendisi için yazdığını söyledi: "Bodrum' şarkısını söylemeden önce 'Yapma, sen türkücüsün' dediler ama sonuç ortada. 'Bodrum' parçası çok beğenildi, 'Ablalar' da öyle... Ayla Çelik bu şarkıyı yazdığında, aklına ilk ben gelmişim."
"Bu kadar sevilmenizi neye bağlıyorsunuz?" diye sorduğumda, Serttaş şu yanıtı verdi: "Bu piyasada doğru dürüst bir kişilik yaratmaya çalıştım. Sansasyon olmadan da, Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olabiliyormuşsunuz demek ki. Bu işin dürüstlükle yapılabileceğini ispatladım. Herkes işsizlikten yakınırken, benim Kasım ayım bile dolu. Ama ben bunu yansıtmıyorum, Allah korusun, nazara getirirler adamı."
'DOLANDIRICILARA BÜYÜK ÇARPILDIM!'
Kısa süre önce iyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, yaşadığı dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: "Telefon dolandırıcılarına büyük çarpıldım! Menajerim, Elazığ Valiliği'nden benimle görüşmek istediklerini söyledi. Aradım, 'Bülent Bey, Sayın Vali'm sizinle görüşecek. Şu an Keban'dan dönüyoruz, Vali Bey toplantı yapıyor' deyip kapattılar. 10 dakika sonra vali olduğunu söyleyen biri arayıp 'Elazığ'da 450 tekerlekli sandalye almak için yardım kampanyası başlattık. Size 10 sandalye yazdım, tanesi 3 bin lira. Havale yapmanız gerekiyor' dedi. Bir valinin benimle böyle bir muhabbete girmeyeceğini düşünsem de '10 tane gönderemem, beş göndereyim' dedim. 'Özel kalem, size hesap numarasını versin' dedi. Beş sandalye parası gönderdim."
Olayda tuhaflık sezen Serttaş, aynı numarayı tekrar aramış: "Numara kapalıydı. Ardından Elazığ Valiliği'ni arayıp durumu anlattım. 'Bülent Bey, burada Kadir Bey diye biri yok, öyle bir numara da yok' dediler. Beynimden vurulmuşa döndüm! EFT'yi iptal etmek için bankayı aradım ama edemedik. 15 dakikada parayı çekmişler. Hemen karakola gidip ifade verdim. Ankara'daki yetkililerle görüştüm, yarım saatte resimleri çıktı. Ama kayıplar; hiçbir adreste yoklar. Çorumlu bir aileymiş, sabıkaları varmış."
İlker GEZİCİ
Hoverboard'u çok seven Bülent Serttaş, klibinde de bu aracı kullanmış. Biz de hoverboard'lara atlayıp birlikte tur attık.
'EŞİM EMREDECEK, BEN YAPACAĞIM'
Doğallığı ve sıcakkanlı yönüyle çok sevilen Bülent Serttaş, içinden geçeni açıkça söyleyen biri. Kimseyi kırmamaya çalışan bir yapısı var.
Ailesine çok düşkün olan ünlü şarkıcı, eşi Selvi Serttaş'a duyduğu aşkı şöyle anlattı: "37 yaşında evlendim. Allah'ım eşimi bana altın tepside teslim etti. Allah onu başımdan eksik etmesin. Bana nur topu gibi üç evlat verdi. Evden çıkarken arkamdan dua eder. Eşim emredecek, ben yapacağım..."
Kızının sesinin güzel olduğunu söyleyen Serttaş, "İleride hangi mesleği seçeceğini ona bırakacağım" deyip ekledi: "En üst seviyede eğitim almalarını sağlayacağım. Ceketimi satarım, yine de onları okuturum. Kızım 14 yaşında, ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Oğullarım biraz kaytarıyor ama olsun."
Albüm fotoğraflarında 'Matrix'ten esinlendiği konuşulan Serttaş, konuya açıklık getirdi: "Aslında 'Matrix'e benzesin diye yapmadım. Bir deri ceketim vardı, çekimlerde onu giymek istedim. Atatürk Havalimanı'nda özel uçaklara ayrılan alanda klip çektim. Hangardan uçak çıkarttık; alana Porsche, Ferrari ve Bentley soktuk. Klip, iki haftada 1.5 milyon kez izlendi. Sonuçtan çok memnumuz."
Hayatını anlatan bir TV programı veya film yapmanın hayalini kuran ünlü şarkıcı, yaşadığı olayları unutmamak için not aldığını söyledi: "Hayatımda hem dramatik, hem de komedi açısından çok güzel şeyler var. Aldığım notları senarist arkadaşım Ali Tanrıverdi'ye veriyorum ama daha yolun başındayım."
Bugüne kadar birçok sinema filmine konuk olan Serttaş, esprili bir şekilde "Artık konuk oyuncu olmak istemiyorum. Verdikleri vazoları (plaketleri) koyacak yer bulamadığım için büyük bir eve geçmem lazım" dedi.
Merve YURTYAPAN
'TAVLA BİLE OYNAMAM, KAVGA EDERİM'
Bülent Sertaş, evimizin neşesi gibi... Dolandırıcılık şoku yaşamasına rağmen bizi gülen yüzü ve esprileriyle karşıladı. Gezmediği ülke kalmadığını ama Türkiye'nin bir başka olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Öyle güzel insanlarımız var ki... Bize büyük bir sevgi veriyorlar. Amacım, izleyiciye en iyisini vermek ve onları eğlendirmek" dedi.
Her kesimden sevenleri olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, Almanya'da yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor: "Başörtülü bir abla, kocasının kolundan çıkıp gelip bana sarıldı. Kocası, 'Size değil de başkasına sarılsaydı boşardım ama siz evimizden biri gibisiniz' dedi."
Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın yemek davetine katılan Bülent Serttaş, geceyi şöyle anlattı: "Yemekte ülkemizdeki eksikliklerin ve referandumun konuşulmasını isterdim. Başbakanımız da bizi o niyetle çağırdı zaten. Ama hiçbiri bunu anlamadı. Birisi çıkıp 'Eğlence programı yok, program yapamıyoruz' dedi. Buna üzüldüm."
'ERDOĞAN'IN ALTERNATİFİ YOK'
Yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü söyleyen Serttaş, o günü şöyle anlattı: "Tayyip Bey'e 'Rüyamda sizi beyaz bir cüppe içinde gördüm. Sadece cumhurbaşkanı değil, başkan olacaksınız' dedim. Bana gülümsedi." 2007 yılında 'Ağlama Yar' şarkısını söylediğinde Erdoğan'ı ağlattığını da söyleyen Serttaş, "Beni en zayıf noktamdan yakaladı' demişti" diye konuştu.
"Ankara'dan öteye gitmemiş sanatçılar var ama ben Türkiye'yi geziyorum" diyen Serttaş, şöyle konuştu: "Gittiğim yerlerde insanlarla konuşuyorum, herkes umutlu. Ülkemizi güzel günler bekliyor. Bana Tayyip Bey'in alternatifini gösterin; bir kişi bile yok ki. Herkes aynı fikirde. Tayyip Bey her şeyi düşünmüştür; o giderse yerine kim gelecek?"
Siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Serttaş, "Teklifler geliyor ama asla siyasete girmem. Ben tavla bile oynamam çünkü kavga ederim" diye konuştu.
Özlem AVCI