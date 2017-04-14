Ali Çıtak'ın yorumu Birce Akalay'ı çıldırttı

"FOTOĞRAFI PAYLAŞMANIZ SİZE YAKIŞMADI"

Boks eğitmeni Ali Çıtak, "Ben sizleri tanıdığımda harika bir çift demiştim ama daha sonra her ikinizin de ayrı dünyaların insanları olduğuna inandım. Her ikiniz suçlusunuz boşandınız normaldir ama gündeme böyle konularla gelmeniz çok yersiz. Evet Sarp gerçekten iyi bir insan hata yapmış olabilir ama siz de hata yaptınız ve ikinizin de ortak tanıdığınız ve düğünüzde resimlerinizin olduğu insanla farklı resimleri paylaşmanız size yakışmadı. Bakın Sarp hala sessizliğini koruyor ve konuşmuyor çünkü size ve insanlara olan saygısından." notunu yazdı.

"TAMAMEN SİZİN HAYAL GÜCÜNÜZ"

Birce Akalay, Çıtak'ın yorumuna şu cevabı verdi:



"Sevgili Ali abiciğim, siz beni hiç tanımadınız benimle de hiç vakit geçirmediniz ki, aynı sofrada bile oturmadık, nasıl bu kadar net bir kıyaslama yapabiliyorsunuz da bir de bu mecradan yazıyorsunuz bunları üstelik. Düğünümde bahsi geçen kişi de yoktu ayrıca, siz de yoktunuz. Bu da tamamen sizin hayal gücünüz. Neden yaptığınızı anlamış değilim. Dilerim tanımadığınız insanlar hakkında bu biçimde taraflı yargılara varmanın ne kadar yanlış ve ayıp olduğunu bir gün anlarsınız. Ailenize selam ve sevgilerimle."





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