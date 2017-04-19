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Alişan'dan şaşırtan açıklamalar
Alişan'dan şaşırtan açıklamalar
Giriş Tarihi: 18.4.2017
21:10
Güncelleme Tarihi: 19.4.2017
02:08
Emre Saygı'nın Youtube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı Alişan'dan şaşırtan açıklamalarda bulundu
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