‘Bir ara onu dövmeyi düşündüm’

Seçkin Piriler, yakın arkadaşı Meral Kaplan ile kick boks dersleri almaya başladı. Önceki gün Akatlar Club Sporium'da gerçekleşen bir etkinliğe katılan ikili, kick boks eğitmeni Tayfun Altoz ile antrenman yaptı. Seçkin Piriler, "Kavga etseydiniz, kimi dövmek isterdiniz?" sorusuna, eski eşi Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ı ima ederek şu yanıtı verdi: "Kavga taraftarı biri değilim. İlk zamanlar birini dövmeyi düşünüyordum ama yavaş yavaş geçti. Negatif duyguları bıraktıkça yumuşamaya başladım. İlk başladığımda çok sert vuruyordum, hoca bile şaşırmıştı." Piriler, "Kum torbasına birinin fotoğrafını koysak, bu kim olurdu?" sorusuna ise "Siz kum torbasına kimi layık görüyorsanız..." yanıtını verdi.