Dört Brezilyalı podyumu karnavala çevirecek

Giriş Tarihi: 19.4.2017
Dört Brezilyalı podyumu karnavala çevirecek

Victoria’s Secret’ın Brezilyalı dört meleği Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart; Antalya’daki Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacak

8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Dosso Dossi Fashion Show, dünya çapında büyük ses getirecek etkinliğine ünlü melekleri dahil etmeye devam ediyor. Şova Adriana Lima, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros'dan sonra Victoria's Secret'in bir başka meleği Izabel Goulart da dahil oldu.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'
Dosso Dossi Fashion Show'un Brezilyalı melekleri; The Land of Legends Theme Park'daki podyumu Rio karnavalına çevirecek. Bu özel şov, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Victoria's Secret'ın dört meleğini de aynı anda podyuma çıkaracak. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Çok ses getirecek bir etkinlik hazırlıyoruz. Meleklere Rusya'nın ünlü isimleri Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva da eşlik edecek. Bu şov Türkiye'de bir ilk olacak ve uzun süre konuşulacak" dedi.
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Dört Brezilyalı podyumu karnavala çevirecek
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