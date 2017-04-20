Lucca kavgasının altından ‘hırsızlık’ iddiası çıktı

Cemiyet hayatının ünlü ismi Verda Penso'nun, geçtiğimiz pazar günü Bebek Lucca'da oturan bir grupla tartışması olayının detayları ortaya çıktı. Home Store'un eski sahibi Levent Penso'nun kızı Verda Penso; Bebek'te yürüyüş yaparken Lucca'nın önünden geçtiği sırada, mekandaki bir grupla tartışmaya başlamış, ardından da üzerlerine yürümüştü. Penso'nun saldırdığı kişinin, modacı Süleyman Tezcan olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında Verda Penso'nun yanında bulunan babası Levent Penso ve Royal Motors'un sahibi Artuğ Aysal da kavgaya karışırken, üçlünün Tezcan'ı ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Peki, Bebek'i birbirine katan kavganın sebebi neydi?İddialara göre; ortak bir koleksiyon hazırlamak için Süleyman Tezcan ile bir araya gelen Verda Penso, ünlü modacı ile yakınlık kurup evinden ve ofisinden kişisel eşyaları ile paralarını çaldı. Ardından pazar günü Tezcan, Lucca'nın önünde gördüğü Penso'ya "Sana hırsızlıktan dava açacağım" dedi. Bunun üzerine Verda Penso, Levent Penso ve Artuğ Aysal, ünlü modacıya saldırdı. Baba Penso, boğazını sıktığı Tezcan'ı ölümle tehdit ederken, Aysal da ünlü modacıya yumruk attı. Bu sırada Verda Penso da Tezcan'ın üzerine yürüyüp hakaretler ve küfürler yağdırdı.Araya giren mekan görevlileri, Pensolar ile Artuğ Aysal'ı oradan uzaklaştırdı. Ancak bu sırada Pensolar'ın şoförü devreye girerek Tezcan'a saldırmak istedi. İsmi bilinmeyen şoför, Tezcan ile yanındaki arkadaşı Lale Karaca'yı, mekandakilerin önünde ölümle tehdit etti. Olayın ardından darp raporu alan Süleyman Tezcan; Penso, Aysal ve şoförlerinden şikayetçi olacağını söyledi.