Sultan sinemaya küskün

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali öncesinde kamera arkasında çalışan kadınlar, önceki gün Divan Otel'de yapılan oturumda bir araya geldi. Etkinliğe Türkan Şoray, Buket İlhan, Lale Mansur ile Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı Zeynep Atakan gibi isimler katıldı. Sinema sektöründe kadınların sayıca artışına dikkat çeken Atakan, "Yeni bir film çektim, ekibin yüzde 80'i kadındı. Kamera arkasındaki kadınlar sayısında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor" dedi.



'YENİ KİTA BIMDA ANLATT IM'

50 yıllık sinema kariyerinde dört sinema filminin yönetmenliğini yapan Türkan Şoray ise gişede hayal kırıklığı yaratan, yönetmenliğini yaptığı son filmi 'Uzaklarda Arama'nın neden başarısız olduğunu 'Bir Film Yaptım' adlı kitabında anlatacağını açıkladı. Şoray, "Filmin neden tutmadığını ve neden sektöre kırgın olduğumu kitabımda yazdım" dedi.