Düğünlerde taktığım altınları misliyle geri bekliyorum

Alişan; bugünlerde hem 'Uslu Dururum' adlı yeni single'ının, hem de hayatında ilk kez tek başına eve çıkmanın heyecanını yaşıyor. 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü şarkıcı, "Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum" dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evlenme sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı. İşte ünlü şarkıcının GÜNAYDIN'a anlattıkları...
Kendi evinize taşındınız. Nasıl gidiyor, mutlu musunuz?
Güzel bir şeymiş, mutluyum ama 40 yaşından sonra ayrı bir eve çıkmak zor oldu tabii. Bu yaşıma kadar yapmam gereken bir şeymiş. Aslında daha önce de yalnız yaşamak istedim ama bir türlü cesaret edemedim. Dağınık bir adamım, plansız biriyim. O yüzden anne evinde yaşamak benim için büyük konfordu. Kıyafetlerim, yemeğim, her şeyim düşünülüp hazırlanıyordu. Yıllardır o kadar çok alışmışım ki bu düzene... Hep 'Askerden sonra çıkarım' diye düşündüm, kısmet bugüneymiş.
Yalnız yaşamak hayatınızda neleri değiştirdi peki?
Tek başına ve özgür olmak güzel. Gece saat 01.00-02.00'de eve gitmek, arkadaşlarımın bana gelmesi, gece telefon çaldığında kısık sesle konuşmamak güzel... Ama sürekli yalnız yaşamak çok da güzel bir şey değil. İnşallah artık yalnız yaşamaktan kurtulurum.
İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR
Ev işi yapıyor musunuz?
İki günde bir eve gelen bir abla var, evi temizliyor. Anne evinde düzene alıştığım için, kendi evimde mutfağı karışık göremezsiniz.
Yemek yedikten sonra hemen tabakları yıkayıp kaldırırım. Bulaşık makinesini açmayı yeni öğrendim. Ama bulaşık makinesini çalıştıracak kadar bulaşığım olmuyor. Ütü falan hayatta yapamam ama evimi her zaman temiz ve düzenli tutarım.
Ece Erken ve Esra Erol'un sizi evlendireceği söyleniyor. Nedir bu işin aslı?
Ece'nin oğlunun doğum gününde gündeme gelen bir konuydu. Orada konuşuldu.
Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah.
Sevgiliniz ünlü birisi mi?
Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor.
Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah.
O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğiniz sözü tutuyorsunuz...
Verdiğim sözün tarihi Nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses'in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm.
Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz peki?
Kendim için hayal ettiğim düğünü kardeşime yaptım. İbrahim Abi nikah şahidi oldu ve şarkılar söyledi. Gece geç saatlere kadar eğlenmiştik. Bu kadar yıldır gittiğim düğünlerde, doğum günlerinde, sünnetlerde taktığım altınların misli olarak geri gelmesini hayal ediyorum. (Gülüyor) Yaptığım yatırımların bana geri dönmesini istiyorum.
Alişan, yeni single'ı 'Uslu Dururum' için şöyle diyor: "Şarkımın izlenme sayısı 1 milyonu geçti. Çok güzel gidiyor her şey. Bundan sonra bir single daha çıkarıp ardından Ekim'de albüm yapmayı planlıyorum."
BİRBİRİMİZİ GÜLDÜREBİLMELİYİZ
Çok mutlu görünüyorsunuz. Aşk size iyi gelmiş anlaşılan...
Yıllardır nasıl bir kızla evlenmek istediğimi söyledim. Aradığım şey güzellik değil. Evleneceğim kızla sohbet ederken sıkılmamam lazım. Telefonla konuşurken sıkılmamalıyım. Birbirimizi güldürmemiz lazım. Tabii ki eline yüzüne bakılır da olmalı.
Anneniz ve babanız ilişkiniz için ne diyor?
Onların da haberi var ama henüz tanışmadılar. Onlarla da tanıştıracağım.
Nazardan mı korkuyorsunuz?
Nazardan korkuyorum, o yüzden ismini açıklamıyorum. Gerçekten mutluluğumu isteyenler olduğu gibi, istemeyenler de var. Herkes tarafından sevilen bir adam değilim; çekemeyenler, başarılı olmamı istemeyen insanlar var.
Peki babalık konusunda ne düşünüyorsunuz? Kaç çocuk sahibi olmak istersiniz?
Çocukları çok seviyorum; bana kalsa üç-dört çocuk isterim. Bir de geç kaldığım yılların acısını çıkarmak istiyorum. (Gülüyor) Keşke ikizlerim olsa... Bizim ailede çok erkek çocuk yok; soyadımız tehlike altında... Belki erkeği bulana kadar devam ederim. (Gülüyor)
Duyduğum kadarıyla yeni bir dizi projeniz de varmış...
Diziyi Türker İnanoğlu yapacak. Şu anda senaryo yazılıyor ve oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Mayıs sonunda çekimlere başlayacağız, Temmuz ayında da ekranda olacak inşallah. Sıcak bir aile hikayesi olacak.
YEPYENİ BİR TÜRKİYE OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonucuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Hepimiz tek bayrak, tek vatan düşüncesiyle
hareket ediyoruz. Evet'çiler de,
Hayır'cılar da ülkemizin gelişmesini ve
ileri gitmesini hayal ediyor. Halkın çoğunluğu
evet dediyse, herkes birbirinin
fikrine saygı duymak zorunda. Yeni bir
anayasa ile ülkemiz yepyeni bir Türkiye
olarak yoluna devam edecek. Başkanlık
seçimi olacak ve benim gönlümün kimden
yana olduğunu herkes biliyor. Beni üzen
tek şey; insanların birbirine hakaretler
etmesi... Bizi yıllarca sağcı-solcu olarak
bölmeye çalıştılar ama olmadı. Sonra
Türk-Kürt diye ayırmaya çalıştılar, o da
olmadı. Gezi olaylarında 'Sen Tayyip Erdoğan'cısın,
sen değilsin' gibi ayırmaya
çalıştılar. Ve son olarak 15 Temmuz darbe
girişimi... Hepimizin yaşadığı yer Türkiye;
hepimiz aynı pasaportu ve nüfus kağıdını
taşıyoruz. Ülkemizin değeri, dünya çapında
yükseliyorsa bu Erdoğan sayesindedir.
Bizi dünyaya zayıf göstermeleri çok acı.
Kimse kimseyi yargılamamalı; devletimin
başındaki kişi beni yemeğe çağırıyorsa,
gitmekten onur duyarım.
SANATTA, SPORDA TORPİL OLMAZ
Erdoğan ile yakın ilişkiniz nedeniyle eleştirildiğiniz de oluyor...
Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye
başkanı veya başbakan olduğu dönemde,
hiçbir zaman danışmanlarını arayıp 'Benim
şu işimi halledebilir misiniz? Konser
ayarlar mısınız? TRT'de program yapayım'
demedim. Hiç böyle taleplerim olmadı.
Sanatta ve sporda torpil olmaz zaten.
Cumhurbaşkanımızın danışmanlarının
numaralarını bile bilmem.
AİLEMDEN SONRA BENİ EN İYİ TANIYAN KİŞİ ÇAĞLA
Çağla Şıkel'le yıllardır hiç ayrılmadınız. Kıskanılan bir dostluğunuz var...
Evet, o benim
canım... Ailem dışında
beni en iyi
tanıyanlardan biridir
Çağla... Neleri
sevdiğimi, nelerden
hoşlanmadığını, bir
olay karşısında nasıl
tepki vereceğimi çok
iyi bilir. 2003 yılından
bu yana tanışıyoruz
Çağla ile. 14 senede
sadece bir yıllık küslüğümüz
var; o da benim
hatam yüzünden.
Birlikte ekmeğimizi
paylaşıyoruz, hem
de gerçekten dostuz.
İyi-kötü günlerimizde
hep beraberiz. Bu
dostluk hep devam
edecek inşallah. Bu
camiada iş yapmak
zordur, egolar girer
araya ama ikimizde
de ego yok.