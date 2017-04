Düğünlerde taktığım altınları misliyle geri bekliyorum

Alişan; bugünlerde hem 'Uslu Dururum' adlı yeni single'ının, hem de hayatında ilk kez tek başına eve çıkmanın heyecanını yaşıyor. 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü şarkıcı, "Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum" dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evlenme sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı. İşte ünlü şarkıcının GÜNAYDIN'a anlattıkları...Güzel bir şeymiş, mutluyum ama 40 yaşından sonra ayrı bir eve çıkmak zor oldu tabii. Bu yaşıma kadar yapmam gereken bir şeymiş. Aslında daha önce de yalnız yaşamak istedim ama bir türlü cesaret edemedim. Dağınık bir adamım, plansız biriyim. O yüzden anne evinde yaşamak benim için büyük konfordu. Kıyafetlerim, yemeğim, her şeyim düşünülüp hazırlanıyordu. Yıllardır o kadar çok alışmışım ki bu düzene... Hep 'Askerden sonra çıkarım' diye düşündüm, kısmet bugüneymiş.Tek başına ve özgür olmak güzel. Gece saat 01.00-02.00'de eve gitmek, arkadaşlarımın bana gelmesi, gece telefon çaldığında kısık sesle konuşmamak güzel... Ama sürekli yalnız yaşamak çok da güzel bir şey değil. İnşallah artık yalnız yaşamaktan kurtulurum.İki günde bir eve gelen bir abla var, evi temizliyor. Anne evinde düzene alıştığım için, kendi evimde mutfağı karışık göremezsiniz.Yemek yedikten sonra hemen tabakları yıkayıp kaldırırım. Bulaşık makinesini açmayı yeni öğrendim. Ama bulaşık makinesini çalıştıracak kadar bulaşığım olmuyor. Ütü falan hayatta yapamam ama evimi her zaman temiz ve düzenli tutarım.Ece'nin oğlunun doğum gününde gündeme gelen bir konuydu. Orada konuşuldu.Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah.Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor.Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah.Verdiğim sözün tarihi Nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses'in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm.Kendim için hayal ettiğim düğünü kardeşime yaptım. İbrahim Abi nikah şahidi oldu ve şarkılar söyledi. Gece geç saatlere kadar eğlenmiştik. Bu kadar yıldır gittiğim düğünlerde, doğum günlerinde, sünnetlerde taktığım altınların misli olarak geri gelmesini hayal ediyorum. (Gülüyor) Yaptığım yatırımların bana geri dönmesini istiyorum.Yıllardır nasıl bir kızla evlenmek istediğimi söyledim. Aradığım şey güzellik değil. Evleneceğim kızla sohbet ederken sıkılmamam lazım. Telefonla konuşurken sıkılmamalıyım. Birbirimizi güldürmemiz lazım. Tabii ki eline yüzüne bakılır da olmalı.Onların da haberi var ama henüz tanışmadılar. Onlarla da tanıştıracağım.Nazardan korkuyorum, o yüzden ismini açıklamıyorum. Gerçekten mutluluğumu isteyenler olduğu gibi, istemeyenler de var. Herkes tarafından sevilen bir adam değilim; çekemeyenler, başarılı olmamı istemeyen insanlar var.Çocukları çok seviyorum; bana kalsa üç-dört çocuk isterim. Bir de geç kaldığım yılların acısını çıkarmak istiyorum. (Gülüyor) Keşke ikizlerim olsa... Bizim ailede çok erkek çocuk yok; soyadımız tehlike altında... Belki erkeği bulana kadar devam ederim. (Gülüyor)Diziyi Türker İnanoğlu yapacak. Şu anda senaryo yazılıyor ve oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Mayıs sonunda çekimlere başlayacağız, Temmuz ayında da ekranda olacak inşallah. Sıcak bir aile hikayesi olacak.Hepimiz tek bayrak, tek vatan düşüncesiylehareket ediyoruz. Evet'çiler de,Hayır'cılar da ülkemizin gelişmesini veileri gitmesini hayal ediyor. Halkın çoğunluğuevet dediyse, herkes birbirininfikrine saygı duymak zorunda. Yeni biranayasa ile ülkemiz yepyeni bir Türkiyeolarak yoluna devam edecek. Başkanlıkseçimi olacak ve benim gönlümün kimdenyana olduğunu herkes biliyor. Beni üzentek şey; insanların birbirine hakaretleretmesi... Bizi yıllarca sağcı-solcu olarakbölmeye çalıştılar ama olmadı. SonraTürk-Kürt diye ayırmaya çalıştılar, o daolmadı. Gezi olaylarında 'Sen Tayyip Erdoğan'cısın,sen değilsin' gibi ayırmayaçalıştılar. Ve son olarak 15 Temmuz darbegirişimi... Hepimizin yaşadığı yer Türkiye;hepimiz aynı pasaportu ve nüfus kağıdınıtaşıyoruz. Ülkemizin değeri, dünya çapındayükseliyorsa bu Erdoğan sayesindedir.Bizi dünyaya zayıf göstermeleri çok acı.Kimse kimseyi yargılamamalı; devletiminbaşındaki kişi beni yemeğe çağırıyorsa,gitmekten onur duyarım.Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyebaşkanı veya başbakan olduğu dönemde,hiçbir zaman danışmanlarını arayıp 'Benimşu işimi halledebilir misiniz? Konserayarlar mısınız? TRT'de program yapayım'demedim. Hiç böyle taleplerim olmadı.Sanatta ve sporda torpil olmaz zaten.Cumhurbaşkanımızın danışmanlarınınnumaralarını bile bilmem.Evet, o benimcanım... Ailem dışındabeni en iyitanıyanlardan biridirÇağla... Nelerisevdiğimi, nelerdenhoşlanmadığını, birolay karşısında nasıltepki vereceğimi çokiyi bilir. 2003 yılındanbu yana tanışıyoruzÇağla ile. 14 senedesadece bir yıllık küslüğümüzvar; o da benimhatam yüzünden.Birlikte ekmeğimizipaylaşıyoruz, hemde gerçekten dostuz.İyi-kötü günlerimizdehep beraberiz. Budostluk hep devamedecek inşallah. Bucamiada iş yapmakzordur, egolar gireraraya ama ikimizdede ego yok.