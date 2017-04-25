Çalkantılı yaşamları yüzünden saldırganlaştılar

Başakşehirli kaleci Volkan Babacan ile takım arkadaşı Ufuk Ceylan, özel hayatlarında yaşadıkları sorunların acısını a Spor ekibinden çıkardı. Geçtiğimiz hafta sonu Ufuk Ceylan ile birlikte Rize'de a Spor ekibine saldıran Babacan; muhabir Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a yumruk savurmuştu.Babacan ile Ceylan'ın saldırgan tavırlarının altında, özel hayatlarında yaşadıkları sorunlar yatıyor. İki futbolcu da düzensiz yaşamları, çapkınlıkları ve alkollü halleriyle gazete manşetlerinden inmiyor. Adı bugüne kadar birçok ünlü kadınla anılan Ufuk Ceylan; pek çok kez alkollü şekilde barlardan çıkarken objektiflere takılmıştı. Tıpkı Ceylan gibi agresif, gergin ve tutarsız tavırlar sergileyen Babacan da özel hayatında büyük sorunlar yaşıyor.Rize'deki saldırıda başı çeken isimlerden olan Babacan, son olarak nişanlısı Burcu Erçil'i aldattığı haberleriyle gündeme geldi. Asmalımescit'teki bir mekanda genç bir kadınla sabaha kadar eğlenen Babacan, olayın ardından nişanlısı tarafından terk edildi. Bu yaz evlenmesi beklenen ünlü futbolcu; dengesiz tavırları ve kadınlara olan düşkünlüğü nedeniyle nişanlısından oldu. Babacan ile Ceylan, sahalardaki performanslarından çok sorunlu özel yaşamlarıyla konuşulmaya devam ediyor.