Sapık hayrana 2 ay 15 gün hapis

Ünlü oyuncu Ece Uslu'nun hayatını kabusa çeviren hayranı, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Halil Dağ isimli kişi, önce Uslu'nun sosyal medyadaki fotoğraflarına tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yazmaya başladı. Uslu, bu yorumların yapıldığı hesabı engelledi.



ODASINA GÜL GÖNDERDİ

Daha sonra dizi çekimleri için Gaziantep'e giden ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yerleştiği otelde gizlice takip edildiğini fark etti. Otel merdivenlerinde Uslu'nun önünü kesen genç bir adam, "Beni tanımadın mı Ece?" dedi. Olay yerinden uzaklaşan Uslu, tedirginlik yaşamaya başladı. Aynı akşam ise Uslu'nun sevgilisiyle birlikte kaldığı odaya bir demet gül geldi. Ünlü oyuncu, güllerin otelde konaklayan Halil isminde bir kişiden geldiğini öğrendi. İstanbul'a dönen Uslu, kendisini takip eden bu kişiyi evinin önünde görünce polise başvurdu. Ünlü oyuncunun şikayeti sonrası, Halil Dağ hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında dava açıldı. Üç yıla kadar hapsi istenen Dağ, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dağ ifadesinde; Ece Uslu ile 'Zerda' dizisinde birlikte çalıştıklarını, aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu fakat Uslu'nun kendisini affetmediğini söyledi. Mahkeme, Dağ'a iki ay 15 gün hapis cezası verirken, bu ceza bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.