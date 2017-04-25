ile 'in boşanma iddiaları doğru çıktı

Giriş Tarihi: 25.4.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 14:18
Tülin Şahin ile Mehmet Özer'in boşanma iddiaları doğru çıktı

Top model , boşanma kararı aldığı eşi ile yüz yüze gelmemek için İstanbul’da olduğu süre boyunca Boğaz’daki lüks bir otelde konaklıyor.

dünyasının örnek çiftlerinden 'le Memet Özer'in 12 yıllık evliliğinde sona gelindi... Bir aydır evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, iddialar karşısında sessiz kalsa da çiftin boşanma tarihleri belli oldu. Dün 'Aklınızda Kalmasın' programında ikilinin boşanma tarihlerini açıklayan Elif Güvendik şunları söyledi:

EVLERİ ŞİMDİDEN AYIRDILAR

"Tülin Şahin ve Memet Özer Mayıs ayında boşanıyor. Memet Bey, yüzüğü çıkarmış. İkili ayrı evlerde yaşıyor. Çiftin evliliğinin bitmesinin nedeni çocuk mu yoksa bazı şeyleri tüketmeleri mi bilmiyorum. Net olarak aldığım bilgiye göre Şahin ve Özer çifti önümüzdeki ayın sonuna gün almışlar ve boşanıyorlar."

TÜLİN ŞAHİN İLE MEHMET ÖZER'İN KARELERİ
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Tülin Şahin ile Mehmet Özer'in boşanma iddiaları doğru çıktı
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