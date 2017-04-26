Niran Ünsal dünyaevine girdi

'Kapandığım için iş alamıyorum' diyerek başörtüsünü çıkardığı için eleştiri odağı olan Niran Ünsal
yine gündemde. Sekiz yıldır beraber yaşadığı ve bu ilişkiden iki de çocuk sahibi olan Niran Ünsal süpriz bir nikahla evlendi.
"EVLENDİK BİZ"
Eşi İbrahim Gugu
'nun memleketi Giresun Görele'de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, 'Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele'de evlendik' notunu düştü.
Geçtiğimiz yıllarda bir karar alarak başını kapatan ancak ticari kayıp yaşadığı gerekçesiyle tekrar açılan Nisan Ünsal'ın "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleri eleştiri almıştı.