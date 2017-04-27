Çapkın Babel

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017
Çapkın Babel
Beşiktaş'ın evli ve iki çocuklu yıldızı Ryan Babel, önceki gece çapkınlıktaydı. Rus aksanıyla konuşan kumral bir kadınla Akaretler'deki Vogue'da yemek yiyen futbolcunun, görüntülenince morali bozuldu. Yanındaki kadın arkadaşı ise yüzünü gizledi.
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Çapkın Babel
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