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Çapkın Babel
Çapkın Babel
GÖKHAN GÖKDUMAN
Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2017
Beşiktaş'ın evli ve iki çocuklu yıldızı Ryan Babel, önceki gece çapkınlıktaydı. Rus aksanıyla konuşan kumral bir kadınla Akaretler'deki Vogue'da yemek yiyen futbolcunun, görüntülenince morali bozuldu. Yanındaki kadın arkadaşı ise yüzünü gizledi.
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